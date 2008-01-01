Новый нападающий Билека дебютировал за сборную Казахстана
Он герой камбэка "Жетысу" с 0:2.
Айбар Жаксылыков (справа). Фото: ПФЛК©
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Сегодня 22:44
Нападающий талдыкорганского
"Жетысу"
Айбар Жаксылыков
дебютировал за
сборную Казахстана по футболу
,
сообщает корреспондент
Vesti.kz
.
Это произошло в матче группового этапа Лиги наций с Албанией (0:0), который прошел в Алматы. 23-летний форвард вышел на замену на 86-й минуте, заменив
Бахтиера Зайнутдинова
.
Забивал "Астане" с "Кайратом", сделал камбэк и приглянулся Билеку. Что нужно знать о новом нападающем сборной Казахстана
Жаксылыков приглянулся
Михалу Билеку
после матча с "Шахтером". В той игре нападающий сделал дубль и помог "Жетысу" вырвать волевую победу (3:2), уступая по ходу игры со счетом 0:2.
Для Жаксылыкова это
первый вызов
в главную команду страны. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги форвард сыграл десять матчей и забил два гола.
Метки:
Жетысу ФК
Сборная РК по футболу
Лига наций
Албания
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1
Сегодня 22:44
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