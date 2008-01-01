Новый нападающий Билека дебютировал за сборную Казахстана

Он герой камбэка "Жетысу" с 0:2.

Айбар Жаксылыков (справа). Фото: ПФЛК©
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Сегодня 22:44
Нападающий талдыкорганского "Жетысу" Айбар Жаксылыков дебютировал за сборную Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в матче группового этапа Лиги наций с Албанией (0:0), который прошел в Алматы. 23-летний форвард вышел на замену на 86-й минуте, заменив Бахтиера Зайнутдинова.

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Жаксылыков приглянулся Михалу Билеку после матча с "Шахтером". В той игре нападающий сделал дубль и помог "Жетысу" вырвать волевую победу (3:2), уступая по ходу игры со счетом 0:2.

Для Жаксылыкова это первый вызов в главную команду страны. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги форвард сыграл десять матчей и забил два гола.
Метки:
Жетысу ФК Сборная РК по футболу Лига наций Албания
Футбол Сборные
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Сегодня 22:44
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