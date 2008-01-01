Сборная Казахстана сыграла вничью с Албанией и сохранила лидерство в группе Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу
сыграла вничью с командой Албании
в рамках группового этапа Лиги наций
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команд состоялась на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 0:0. При этом в начале второго тайма гости могли открыть счет, когда Армандо Броя перекинул Стаса Покатилова, но защитник Темирлан Ерланов выбил мяч
из пустых ворот.
После этой игры Казахстан и Албания имеют по четыре очка, но команда Михала Билека по дополнительным показателям занимает первое место в отборочной группе.
Позднее, в 22:00 по времени Нур-Султана, состоится матч между сборными Литвы и Беларуси (у команд по три очка).