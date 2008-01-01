Завершился первый тайм матча Лиги наций Казахстан - Албания

Закончился первый тайм матча между сборными Казахстана
и Албании по футболу
в рамках группового этапа Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команд проходит на Центральным стадионе в Алматы. После первых 45 минут счет на табло равный - 0:0.
Напомним, Михал Билек выставил на игру следующий состав: Стас Покатилов (В) – Гафуржан Суюмбаев, Олжас Керимжанов, Темирлан Ерланов, Александр Марочкин, Марат Быстров – Айбол Абикен, Асхат Тагыберген, Исламбек Куат (К) – Абат Аймбетов, Бахтиер Зайнутдинов.