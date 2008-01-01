Завершился первый тайм матча Лиги наций Казахстан - Албания

Встреча проходит в Алматы.

Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Футбол Сборные
3
Сегодня 19:46
Лига наций УЕФА
Групповой этап
Казахстан - Албания 0:0

Турнирная таблица
Закончился первый тайм матча между сборными Казахстана и Албании по футболу в рамках группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд проходит на Центральным стадионе в Алматы. После первых 45 минут счет на табло равный - 0:0.

Напомним, Михал Билек выставил на игру следующий состав: Стас Покатилов (В) – Гафуржан Суюмбаев, Олжас Керимжанов, Темирлан Ерланов, Александр Марочкин, Марат Быстров – Айбол Абикен, Асхат Тагыберген,  Исламбек Куат (К) – Абат Аймбетов, Бахтиер Зайнутдинов.
Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Албания
Футбол Сборные
3
Сегодня 19:46
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