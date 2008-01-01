Сборная Беларуси потеряла основного футболиста перед матчем с Казахстаном

Игра состоится 15 октября.

Фото: АБФФ

Сборная Беларуси по футболу понесла потери перед матчами против команд Литвы и Казахстана в Лиге наций, сообщает "Прессбол".



В матче с Литвой главный тренер белорусской команды Михаил Мархель не сможет рассчитывать на Павла Нехайчика и Максима Бордачева, получивших травмы в игре с грузинами. Причем Нехайчику потребуется на лечение примерно две недели, а Бордачев может восстановиться уже к следующему матчу с казахстанцами.



Матч Беларусь - Казахстан состоится 15 октября.