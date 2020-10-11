Сборная Казахстана по футболу объявила состав на матч Лиги наций с Албанией

Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу
определился с составом на матч Лиги наций
с командой Албании, передает корреспондент Vesti.kz
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Михал Билек
выставил на игру следующий состав: Стас Покатилов (В) – Гафуржан Суюмбаев, Олжас Керимжанов, Темирлан Ерланов, Александр Марочкин, Марат Быстров – Айбол Абикен, Асхат Тагыберген, Исламбек Куат (К) – Абат Аймбетов, Бахтиер Зайнутдинов.
Резерв: Дмитрий Непогодов (В), Владимир Плотников (В) – Тимур Досмагамбетов, Абзал Бейсебеков – Думан Нарзилдаев, Владислав Васильев, Юрий Перцух, Максим Федин – Айбар Жаксылыков.
Албания:
Этрит Бериша (В) (К) – Фредерик Весели, Мараш Кумбула, Берат Джимшити, Кастриот Дермаку – Кейди Баре, Шериф Калаку, Амир Абраши, Лоренц Траши, Армандо Броя – Рей Манай.
Резерв: Марко Молла (В), Альбан Ходжа (В) – Хюсен Мемола, Энеа Михай, Рамен Чепеле, Эрмир Леняни, Альби Дока – Энис Чокай, Казим Ляци – Эндри Чекичи, Джакомо Вриони, Таулянт Сефери.
Добавим, что перед игрой защитник Нуралы Алип получил положительный результат теста на COVID-19. Футболист изолирован от команды и находится под наблюдением врачей.
Также Михал Билек не сможет рассчитывать на Алексея Щеткина - у нападающего травма голеностопа.
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