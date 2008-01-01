Вратарь сборной Украины совершил грубейшую ошибку в матче Лиги наций

Сборная Украины по футболу
проиграла Германии
в третьем туре Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч третьего тура прошел в Киеве на стадионе "Олимпийский" и завершился
со счетом 2:1 в пользу гостей.
В случае со вторым голом голкипер украинской команды Георгий Бущан
допустил грубейшую ошибку после флангового навеса, выпустив мяч из рук, после чего гости забили второй гол. Хозяева смогли отыграть только один мяч.
После этой игры Германия, набрав пять очков, расположилась на втором месте четвертой группы дивизиона А, тогда как Украина с отставанием на два пункта обосновалась на третьей строчке. Лидером квартета осталась Испания, у которой семь очков. Последняя, четвертая строчка оказалась за Швейцарией, набравшей всего один балл.