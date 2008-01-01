Без Исламхана, но с Зайнутдиновым. Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч с Албанией

Команда потеряла нескольких игроков.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: КФФ©
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Сегодня 14:08
Обнародован состав сборной Казахстана по футболу, которая сегодня, 11 октября, сыграет с Албанией в рамках третьего тура Лиги наций. При этом состав хозяев претерпел значительные изменения, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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"Серьезные кадровые проблемы вынуждают Михала Билека выставлять против Албании трех опорников и максимально насыщать центр. Напомню, что из-за травм выбыли Алексей Щеткин, Бауыржан Исламхан. А Яна Вороговского и Нуралы Алипа скосил коронавирус", - пишет он.

Стартовый состав Казахстана:

вратарь: Стас Покатилов;

защитники: Марат Быстров, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Олжас Керимжанов, Гафуржан Суюмбаев;

полузащитники: Исламбек Куат, Асхат Тагыберген, Айбол Абикен;

нападающие: Бахтиер Зайнутдинов, Абат Аимбетов.

Матч пройдет в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

Перед третьим туром Казахстан, набрав три очка, лидирует по дополнительным показателям в четвертой группе дивизиона С. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, у которых в активе также по три балла.

В первом туре подопечные Михала Билека победили в гостях Литву - 2:0, во втором дома уступили Беларуси - 1:2.
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Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Исламхан Бауыржан Зайнутдинов Бахтиер Аль-Айн ФК ЦСКА
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Сегодня 14:08
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