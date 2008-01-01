Без Исламхана, но с Зайнутдиновым. Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч с Албанией

Обнародован состав сборной Казахстана по футболу
, которая сегодня, 11 октября, сыграет с Албанией
в рамках третьего тура Лиги наций
. При этом состав хозяев претерпел значительные изменения, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
.
Сборная Казахстана из-за коронавируса лишилась футболиста "Кайрата" перед матчем с Албанией
"Серьезные кадровые проблемы вынуждают Михала Билека выставлять против Албании трех опорников и максимально насыщать центр. Напомню, что из-за травм выбыли Алексей Щеткин, Бауыржан Исламхан. А Яна Вороговского и Нуралы Алипа скосил коронавирус", - пишет он.
Стартовый состав Казахстана
:
вратарь
: Стас Покатилов;
защитники
: Марат Быстров, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Олжас Керимжанов, Гафуржан Суюмбаев;
полузащитники
: Исламбек Куат, Асхат Тагыберген, Айбол Абикен;
нападающие
: Бахтиер Зайнутдинов, Абат Аимбетов.
Матч пройдет в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.
Перед третьим туром Казахстан, набрав три очка, лидирует по дополнительным показателям в четвертой группе дивизиона С. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, у которых в активе также по три балла.
В первом туре подопечные Михала Билека победили
в гостях Литву - 2:0, во втором дома уступили
Беларуси - 1:2.