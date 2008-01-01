Сборная Казахстана из-за коронавируса лишилась футболиста "Кайрата" перед матчем с Албанией

Защитник "Кайрата" Нурали Алип
не поможет сборной Казахстана по футболу
в ближайших играх Лиги наций
, сообщается на сайте
КФФ.
Отмечается, что игрок сдал тест на Covid-19 перед матчем с Албанией
, после чего получил положительный результат и был незамедлительно изолирован. Футболист чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.
Тесты остальных членов команды отрицательные.
Также по причине травмы голеностопа нападающий сборной Алексей Щеткин
не сможет сыграть в матчах Лиги наций против Албании и Беларуси.
Добавим, что ранее расположение национальной команды покинул защитник костанайского "Тобола" Дмитрий Мирошниченко
, у которого диагностирована травма левого бедра. Мирошниченко был вызван в команду из резервного списка. Он должен был заменить защитника бельгийского "Беерсхота" Яна Вороговского
, у которого обнаружили
коронавирус.