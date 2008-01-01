Сборная Казахстана из-за коронавируса лишилась футболиста "Кайрата" перед матчем с Албанией

Есть и другие потери.

Нуралы Алип. Фото: КФФ©
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Сегодня 13:21
Защитник "Кайрата" Нурали Алип не поможет сборной Казахстана по футболу в ближайших играх Лиги наций, сообщается на сайте КФФ.

Отмечается, что игрок сдал тест на Covid-19 перед матчем с Албанией, после чего получил положительный результат и был незамедлительно изолирован. Футболист чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

Тесты остальных членов команды отрицательные.

Также по причине травмы голеностопа нападающий сборной Алексей Щеткин не сможет сыграть в матчах Лиги наций против Албании и Беларуси.

Добавим, что ранее расположение национальной команды покинул защитник костанайского "Тобола" Дмитрий Мирошниченко, у которого диагностирована травма левого бедра. Мирошниченко был вызван в команду из резервного списка. Он должен был заменить защитника бельгийского "Беерсхота" Яна Вороговского, у которого обнаружили коронавирус.
Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Коронавирус Сборная РК по футболу Лига наций Албания
Футбол Сборные
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Сегодня 13:21
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