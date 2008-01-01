"Аль-Айн" обратился к Исламхану перед третьим матчем сборной Казахстана в Лиге наций

Ранее игрок пропустил тренировку из-за травмы.

Бауыржан Исламхан. Фото: КФФ©
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Сегодня 12:53
Сегодня, 11 октября, сборная Казахстана сыграет против Албании в третьем туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбольный клуб "Аль-Айн" из ОАЭ, за который выступает Бауыржан Исламхан, пожелал казахстанцу удачи в предстоящей игре.

"Всего наилучшего нашей звезде Исламхану в сегодняшнем матче Казахстана с Албанией в Лиге наций УЕФА", - говорится в сообщении.

Отметим, что матч пройдет в Алматы и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. 

Ранее Исламхан был вынужден пропустить одну из тренировок национальной команды из-за мышечной травмы.

Перед третьим туром Казахстан, набрав три очка, лидирует по дополнительным показателям в четвертой группе дивизиона С. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, у которых в активе также по три балла.

В первом туре подопечные Михала Билека победили в гостях Литву - 2:0, во втором дома уступили Беларуси - 1:2.
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Футбол Сборная РК по футболу Исламхан Бауыржан Лига наций Аль-Айн ФК Казахстанцы за границей Албания
Футбол Сборные
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Сегодня 12:53
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