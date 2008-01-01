"Аль-Айн" обратился к Исламхану перед третьим матчем сборной Казахстана в Лиге наций

Сегодня, 11 октября, сборная Казахстана
сыграет против Албании
в третьем туре Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Футбольный клуб "Аль-Айн"
из ОАЭ, за который выступает Бауыржан Исламхан
, пожелал казахстанцу удачи в предстоящей игре.
"Всего наилучшего нашей звезде Исламхану в сегодняшнем матче Казахстана с Албанией в Лиге наций УЕФА", - говорится в сообщении.
Отметим, что матч пройдет в Алматы и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.
Ранее Исламхан был вынужден
пропустить одну из тренировок национальной команды из-за мышечной травмы.
Перед третьим туром Казахстан, набрав три очка, лидирует по дополнительным показателям в четвертой группе дивизиона С. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, у которых в активе также по три балла.
В первом туре подопечные Михала Билека победили
в гостях Литву - 2:0, во втором дома уступили
Беларуси - 1:2.