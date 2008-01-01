Прямая трансляция третьего матча сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Сегодня, 11 октября, сборная Казахстана по футболу
сыграет с Албанией
в рамках третьего тура Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Перед этим матчем Казахстан, набрав три очка, лидирует по дополнительным показателям в четвертой группе дивизиона С. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, у которых в активе также по три балла.
В первом туре подопечные Михала Билека победили
в гостях Литву - 2:0, во втором дома уступили
Беларуси - 1:2.