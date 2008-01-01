Прямая трансляция третьего матча сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Начало - в 19:00.

Фото: КФФ©
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Сегодня 10:10
Сегодня, 11 октября, сборная Казахстана по футболу сыграет с Албанией в рамках третьего тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этим матчем Казахстан, набрав три очка, лидирует по дополнительным показателям в четвертой группе дивизиона С. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, у которых в активе также по три балла.

В первом туре подопечные Михала Билека победили в гостях Литву - 2:0, во втором дома уступили Беларуси - 1:2.
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Албания
Футбол Сборные
0
Сегодня 10:10
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