Сборная игрока "Кайрата" выиграла третий матч подряд в Лиге наций

И этим самым закрепила лидерство в таблице.

Небойша Косович. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 09:50
Сборная Черногории по футболу, цвета которой защищает полузащитник "Кайрата" Небойша Косович, победила Азербайджан в третьем туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Подгорице и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами на 9-й и 71-й минутах отметились Стефан Йоветич и Игор Иванович.



Косович появился на поле на 63-й минуте, заменив Марко Бакича.

Как итог, Черногория одержала третью победу подряд и закрепилась на первом месте первой группы дивизиона С. Азербайджан с отставанием на три пункта расположилась на третьей строчке. Вторая строчка оказалась за Люксембургом, у которого шесть баллов, последняя, четвертая позиция - за Кипром, проигравшим все три игры.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Лига наций Кайрат ФК Черногория Азербайджан
Футбол Сборные
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Сегодня 09:50
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