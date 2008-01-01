Сборная игрока "Кайрата" выиграла третий матч подряд в Лиге наций

Сборная Черногории по футболу
, цвета которой защищает полузащитник "Кайрата" Небойша Косович
, победила Азербайджан
в третьем туре Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Подгорице и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами на 9-й и 71-й минутах отметились Стефан Йоветич и Игор Иванович.
Косович появился на поле на 63-й минуте, заменив Марко Бакича.
Как итог, Черногория одержала третью победу подряд и закрепилась на первом месте первой группы дивизиона С. Азербайджан с отставанием на три пункта расположилась на третьей строчке. Вторая строчка оказалась за Люксембургом, у которого шесть баллов, последняя, четвертая позиция - за Кипром, проигравшим все три игры.