Сборной Казахстана по футболу предрекли победу над Албанией в Лиге наций

Сегодня, 11 октября, состоится матч третьего тура Лиги наций
между Казахстаном
и Албанией
. "Рейтинг Букмекеров"
считает, что хозяева могут добыть три очка.
"Братья казахи неплохо стартовали на турнире, сначала обыграв Литву (2:0), потом уступив белорусам (1:2). В принципе так же, как и их соперники по этому матчу (только отзеркалили). Это говорит об абсолютно равных шансах команд. Казахстан может преподнести сюрприз и показать хороший футбол. В отборе к Евро сборная России только на 89-й минуте смогла затолкать мяч в ворота неуступчивых казахов. А вот Шотландии повезло чуть меньше - 0:3 для них в Казахстане. Впрочем, коллектив из Средней Азии способен удивить и со знаком минус. Например, было домашнее поражение от Кипра (1:2).
Албания тоже нестабильна. Для них нормально огреть 4:2 Исландию, а спустя два месяца сыграть вничью с Андоррой. Турнир Лиги наций албанцы начали с победы над сборной Беларуси, а затем на домашнем стадионе уступили литовцам (0:1). Сложно прогнозировать матчи команд, от которых можно ожидать просто любого результата. Кстати, три года назад Албания в гостях обыграла турков и Израиль. После этого была победа над Молдовой (4:0).
Предлагаем поверить в еще одну страну бывшего СССР", - говорится в тексте.
Отметим, что матч пройдет в Алматы и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. 15 октября подопечные Михала Билека на выезде сыграют против Беларуси. Турнирное положение команд можно посмотреть здесь
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