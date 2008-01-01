Видео: Сборная Казахстана провела предыгровую тренировку накануне матча Лиги наций с Албанией

Сборная Казахстана по футболу провела тренировку перед матчем Лиги наций в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

11 октября подопечным Михала Билека предстоит принять команду Албании. Встреча начнется в 19:00 по столичному времени.

После двух сыгранных туров в группе С4 все участники набрали по три очка, но казахстанцы лидируют по дополнительным показателям. Албания же идет второй. С положением команд можно ознакомиться здесь.

Подготовку к матчу сборная Казахстана провела в Талгаре. Ранее стало известно, что травму получил капитан команды Бауыржан Исламхан, прибывший на УТС из "Аль-Айна". Также из-за коронавируса не смогут сыграть защитник бельгийского "Беерсхота" Ян Вороговский и заработавший повреждение Дмитрий Мирошниченко из "Тобола", который должен был его заменить.

"У меня нет с ним конфликта". Билек - об отсутствии Шомко, возвращении Исламхана, проблемах Жукова и матче с Албанией