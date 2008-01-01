"Решит ли Зайнутдинов исход игры? Узнаем после матча". Ловчев оценил шансы сборной Казахстана против Албании

Матч пройдет 11 октября.

Евгений Ловчев-младший. Фото с сайта footballfacts.ru©
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Вчера 22:52
Сборная Албании, несмотря на потерю ряда ключевых игроков, может не проиграть Казахстану в матче Лиги наций, считает лучший футболист страны 2002 года Евгений Ловчев. Экс-игрок национальной команды и клубов КПЛ в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что сборная Казахстана столкнется с мотивированным соперником.

- Кто фаворит матча Казахстан - Албания?

- Думаю, Албания не проиграет в данном матче.

- Сборная Албании не сможет в этом матче рассчитывать на ряд ключевых игроков, насколько важен этот фактор?

- В момент отсутствия многих лидеров команды отличные шансы доказать свою состоятельность получают другие футболисты.

- Казахстан можно назвать равным соперником Албании на данный момент?

- Равенство соперников на сегодняшний день показывает ситуация в турнирной таблице.

- Уровень игры Зайнутдинова позволяет решать исход в таких матчах?

- Только после матча сможем ответить на этот вопрос.

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Напомним, матч Казахстан - Албания состоится 11 октября в Алматы. Начало игры - в 19:00. Затем 14 октября команде предстоит выездная встреча с Беларусью.

После двух туров Лиги наций в дивизионе С в группе четыре все команды - Албания, Казахстан, Беларусь и Литва - набрали по три очка.

Евгений Ловчев-младший выступал в составе "Жениса", "Кайрата", "Шахтера", "Тобола" и сборной Казахстана. В 2001 и 2004 годах он становился чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны в сезонах-2000/01 и 2002 соответственно. В 2002 году он был признан лучшим игроком Казахстана.
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Футбол Сборные
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Вчера 22:52
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