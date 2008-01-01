"Решит ли Зайнутдинов исход игры? Узнаем после матча". Ловчев оценил шансы сборной Казахстана против Албании

Сборная Албании, несмотря на потерю ряда ключевых игроков, может не проиграть Казахстану в матче Лиги наций
, считает лучший футболист страны 2002 года Евгений Ловчев
. Экс-игрок национальной команды и клубов КПЛ в интервью корреспонденту Vesti.kz
отметил, что сборная Казахстана
столкнется с мотивированным соперником.
- Кто фаворит матча Казахстан - Албания?
- Думаю, Албания не проиграет в данном матче.
- Сборная Албании не сможет в этом матче рассчитывать на ряд ключевых игроков, насколько важен этот фактор?
- В момент отсутствия многих лидеров команды отличные шансы доказать свою состоятельность получают другие футболисты.
- Казахстан можно назвать равным соперником Албании на данный момент?
- Равенство соперников на сегодняшний день показывает ситуация в турнирной таблице.
- Уровень игры Зайнутдинова позволяет решать исход в таких матчах?
- Только после матча сможем ответить на этот вопрос.
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Напомним, матч Казахстан - Албания состоится 11 октября в Алматы. Начало игры - в 19:00. Затем 14 октября команде предстоит выездная встреча с Беларусью.
После двух туров Лиги наций в дивизионе С в группе четыре все команды - Албания, Казахстан, Беларусь и Литва - набрали по три очка.
Евгений Ловчев-младший выступал в составе "Жениса", "Кайрата", "Шахтера", "Тобола" и сборной Казахстана. В 2001 и 2004 годах он становился чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны в сезонах-2000/01 и 2002 соответственно. В 2002 году он был признан лучшим игроком Казахстана.