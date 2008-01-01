Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан получил травму перед играми в Лиге наций

Футболист "Аль-Айна"
из ОАЭ Бауыржан Исламхан
пропустил тренировку сборной Казахстана
из-за травмы перед матчами в Лиге наций
, сообщается на сайте
КФФ.
Отмечается, что он не вышел на сегодняшнюю тренировку из-за мышечной травмы. Тренерский штаб команды принял решение дать игроку время на восстановление.
Напомним, что подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.
В четвертой группе дивизиона С лидирует Казахстан с тремя очками, опережая своих соперников по дополнительным показателям. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, которые также набрали по три балла.
В первом туре казахстанская команда выиграла в гостях у Литвы - 2:0, а во втором дома уступила Беларуси - 1:2.