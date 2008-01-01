Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан получил травму перед играми в Лиге наций

Команда лидирует в таблице.

Бауыржан Исламхан. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 15:34
Футболист "Аль-Айна" из ОАЭ Бауыржан Исламхан пропустил тренировку сборной Казахстана из-за травмы перед матчами в Лиге наций, сообщается на сайте КФФ.

Отмечается, что он не вышел на сегодняшнюю тренировку из-за мышечной травмы. Тренерский штаб команды принял решение дать игроку время на восстановление.

Напомним, что подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.

В четвертой группе дивизиона С лидирует Казахстан с тремя очками, опережая своих соперников по дополнительным показателям. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, которые также набрали по три балла.

В первом туре казахстанская команда выиграла в гостях у Литвы - 2:0, а во втором дома уступила Беларуси - 1:2.
Метки:
Футбол Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Лига наций Аль-Айн ФК
Футбол Сборные
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Сегодня 15:34
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