Успехи на клубном уровне и неудачи сборной. История футбольных взаимоотношений Казахстана и Албании

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Сборная Казахстана по футболу в предстоящем матче Лиги наций против Албании, может поправить статистику личных встреч. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как ранее происходило соперничество двух стран на уровне сборных и в клубных турнирах под эгидой УЕФА.
До этого, единственный раз национальные команды Казахстана и Албании соперничали в отборочном цикле чемпионата мира 2006 года - дебютном турнире для нашей сборной в Европе.
В октябре 2004 года соперники встретились в Алматы. Матч завершился победой албанцев со счетом 1:0. В сентябре 2005 в Тиране сборная Казахстана вновь проиграла - 1:2. Гол в составе гостей забил Максим Низовцев.
На уровне молодежных сборных в отборе на Евро-2006 наша команда также дважды проиграла - 0:1 в Алматы и 1:3 в Албании.
На клубном уровне у представителей Казахстана дела обстоят гораздо лучше.
В историческом для казахстанского футбола евросезоне-2013/14, когда карагандинский "Шахтер" стал первым клубом, пробившимся в групповую стадию еврокубков в квалификации "горняки" обыграли "Скендербеу" с общим счетом 5:2 (победа 3:0 на своем поле и поражение 2:3 в Тиране).
В следующем сезоне "Кайрат", вернувшийся после восьми лет перерыва в еврокубки, также встретился албанским клубом - "Кукеси". На своем поле алматинцы одержали победу со счетом 1:0, а в гостях добились ничьей - 0:0.
В сезоне-2016/17 "Кайрат" опять попал на албанцев. На сей раз успех алматинцев в соперничестве с "Теутой" был еще более убедительным, победа на выезде 1:0 и разгром в Алматы со счетом 5:0.
Роковая для казахстанского клуба встреча с албанцами произошла в сезоне-2017/18. На сей раз, с представителем этой страны вновь пересекся "Кайрат". Алматинцы не сумели пройти "Скендербеу" в квалификации Лиги Европы. На своем поле "Кайрат" сыграл вничью - 1:1, а на выезде вице-чемпион страны уступил 0:2.
Руководство клуба болезненно восприняло этот провал. Это вылилось в увольнение главного тренера Кахабера Цхададзе. Председатель наблюдательного своета алматинцев Кайрат Боранбаев выступил с критикой игры команды и объявил о смене вектора развития. Что касается "Скендербеу", то в 2018 году УЕФА дисквалифицировал клуб за участие в договорных матчах. Таких игр набралось 53. Албанцы были отстранены от еврокубков на десять лет и оштрафованы на один миллион евро.
Напомним, матч Казахстан - Албания состоится 11 октября в Алматы. Начало игры - в 19:00. Затем 14 октября команде предстоит выездная встреча с Беларусью.
После двух туров Лиги наций в дивизионе С в группе четыре все команды - Албания, Казахстан, Беларусь и Литва - набрали по три очка.
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