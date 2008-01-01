"У вас есть игроки с хорошим будущим". Тренер Северной Македонии - о победе над Казахстаном в отборе на Евро

Его команда закрепилась на втором месте.

Владко Гроздановский. Фото: КФФ©
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Сегодня 10:19
Главный тренер молодежной команды Северной Македонии Владко Гроздановский поделился своими впечатлениями от победы над Казахстаном в рамках отборочного турнира Евро-2021.

"Мы заслуженно добились успеха, но победа далась нам непросто. В целом сборная Казахстана выглядела неплохо, это дисциплинированная и организованная команда. Ряд игроков ее обороны и атаки можно назвать футболистами с хорошим будущим. Казахстанцы способны на сюрпризы и умеют создавать соперникам проблемы", - сказал он.

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Отметим, что Казахстан уступил Северной Македонии со счетом 1:4. После этой неудачи подопечные Алмаса Кулшинбаева с десятью очками опустились с третьего места на четвертое, тогда как македонцы, набрав 13 баллов, закрепились на второй строчке. Лидирует же в шестой отборочной группе Испания, в активе которой 19 очков.

Следующую игру казахстанская команда проведет на выезде с испанцами 13 октября.
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Футбол Сборные
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Сегодня 10:19
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