"У вас есть игроки с хорошим будущим". Тренер Северной Македонии - о победе над Казахстаном в отборе на Евро

Главный тренер молодежной команды Северной Македонии Владко Гроздановский
поделился своими впечатлениями от победы над Казахстаном
в рамках отборочного турнира Евро-2021.
"Мы заслуженно добились успеха, но победа далась нам непросто. В целом сборная Казахстана выглядела неплохо, это дисциплинированная и организованная команда. Ряд игроков ее обороны и атаки можно назвать футболистами с хорошим будущим. Казахстанцы способны на сюрпризы и умеют создавать соперникам проблемы", - сказал он.
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Отметим, что Казахстан уступил
Северной Македонии со счетом 1:4. После этой неудачи подопечные Алмаса Кулшинбаева с десятью очками опустились с третьего места на четвертое, тогда как македонцы, набрав 13 баллов, закрепились на второй строчке. Лидирует же в шестой отборочной группе Испания, в активе которой 19 очков.
Следующую игру казахстанская команда проведет на выезде с испанцами 13 октября.
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