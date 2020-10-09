Футболист казахстанской "молодежки" извинился перед страной и нашел объяснение поражению в отборе на Евро

Футболист молодежной сборной Казахстана Алибек Касым
считает, что в поражении от Северной Македонии
в рамах отборочного цикла Евро-2021 нет вины тренера, причины столь неудачной игры следует искать в себе.
"После пропущенных мячей не смогли перестроиться, не смогли вытащить игру. Думаю, в первую очередь нам надо разобраться в себе, потому что много проиграли индивидуально, я не думаю, что здесь есть какая-то ошибка тренера. Каждый должен ошибки искать в себе. Хотел бы извиниться перед всей страной за такую игру, которую проиграли дома. Очень тяжело на сердце. Я очень разочарован. Впереди есть еще одна игра, нам в любом случае необходимо играть и вытаскивать из себя все, что есть. Посмотрим, чего мы стоим, в следующей игре", - отметил он.
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Отметим, что Казахстан уступил
Северной Македонии со счетом 1:4. После этой неудачи подопечные Алмаса Кулшинбаева с десятью очками опустились с третьего места на четвертое, тогда как македонцы, набрав 13 баллов, закрепились на второй строчке. Лидирует же в шестой отборочной группе Испания, в активе которой 19 очков.
Следующую игру казахстанская команда проведет на выезде с испанцами 13 октября.
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