"Хотели выйти - разорвать". Тренер казахстанской "молодежки" - о драматичном матче отбора на Евро

Наставник молодежнойпрокомментировал поражение отв домашнем матче группы отбора на Евро-2021."По отношению к тренировкам и настрою не было никаких проблем, будем разбираться, за первый тайм немного стыдно. Мы попросили ребят, чтобы во втором тайме они просто перестали бояться, что они, в принципе, и сделали. За второй тайм не то что стыдно, просто ребята уже перестроились и начали играть смело, в этом отношении нет к ним претензий. Они даже вдевятером умудрялись играть комбинационно.Чего не хватило в первом тайме? Скорее, не испугались, а перегорели. Хотели выйти - разорвать, как часто такое бывает. Дома перенастроились. Мы постарались не нагнетать, но в голову ребятам не влезешь", - сказал он.Отметим, что после домашнего поражения от Северной Македонии казахстанская команда с десятью очками опустилась с третьего места на четвертое, тогда как македонцы, набрав 13 баллов, закрепились на второй строчке. Лидирует же в шестой отборочной группе Испания, в активе которой 19 очков.