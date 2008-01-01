Футболист "Астаны" помог своей сборной выйти в финал квалификации Евро-2020

В матче было забито три гола.

Рунар Мар Сигурьонссон. Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 08:59
Сборная Исландии по футболу, за которую выступает полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон, победила Румынию и отобралась в финал квалификации чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz. 

Полуфинальный матч квалификации прошел в Рейкьявике и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Гильфи Сигурдссон, отличившийся на 16-й и 35-й минутах. В составе проигравших один мяч на 63-й минуте  с пенальти отыграл Александру Максим.



Сигурьонссон вышел на замену во втором тайме вместо Йоханна Гудмундссона. Этот матч стал 25-м для хавбека "Астаны" в составе национальной команды.

Отметим, что в финале квалификации Исландия сыграет с Венгрией, которая ранее победила Болгарию - 3:1.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Евро-2020 Исландия
Футбол Сборные
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Сегодня 08:59
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