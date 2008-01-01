Молодежная сборная Казахстана по футболу лишилась двух лидеров перед матчем с Испанией

Игра пройдет 13 октября.

Фото: КФФ©
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Сегодня 07:48
Два футболиста молодежной сборной Казахстана не сыграют против сверстников из Испании в рамках отборочного турнира Евро-2021, сообщает KazFootball.kz

22-летний нападающий "Тобола" Оралхан Омиртаев в матче против Северной Македонии (1:4) за два предупреждения был удален с поля. Также удалился 22-летний защитник "Жетысу Б" Рауан Орынбасар.

Как итог, им придется пропустить матч с Испанией, который состоится 13 октября в городе Алькоркон. Начало встречи - в 22:45 по времени Нур-Султана.

Отметим, что после домашнего поражения от Северной Македонии казахстанская команда с десятью очками опустилась с третьего места на четвертое, тогда как македонцы, набрав 13 баллов, закрепились на второй строчке. Лидирует же в шестой отборочной группе Испания, в активе которой 19 очков.
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Футбол Сборные
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Сегодня 07:48
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