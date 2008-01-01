Соперник Казахстана проиграл в полуфинале квалификации Евро-2020

Сборная Грузии по футболу
победила Беларусь
в квалификации чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Полуфинальный матч проходил в Тбилиси и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий мяч на седьмой минуте с пенальти забил Торнике Окриашвили.
Как итог, грузины под руководством бывшего тренера "Кайрата" Владимира Вайсса, вышли в финал квалификации, где встретятся с Северной Македонией, победившей Косово - 2:1.
За победителей сыграли Джаба Канкава, Ника Квеквескири (оба-"Тобол"), а за проигравших Макс Эбонг, Иван Маевский (оба - "Астана") и Никита Наумов ("Жетысу").
Отметим, что Беларусь выступает в четвертой отборочной группе с Казахстаном в дивизионе С Лиги наций. Команды сыграют между собой в ночь на 15 октября в Беларуси. Первая их игра, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 2:1 в пользу белорусской сборной.