Соперник Казахстана проиграл в полуфинале квалификации Евро-2020

Сыграли и футболисты из КПЛ.

Фото: uefa.com©
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Сегодня 07:22
Сборная Грузии по футболу победила Беларусь в квалификации чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полуфинальный матч проходил в Тбилиси и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий мяч на седьмой минуте с пенальти забил Торнике Окриашвили.

Как итог, грузины под руководством бывшего тренера "Кайрата" Владимира Вайсса, вышли в финал квалификации, где встретятся с Северной Македонией, победившей Косово - 2:1.

За победителей сыграли Джаба Канкава, Ника Квеквескири (оба-"Тобол"), а за проигравших Макс Эбонг, Иван Маевский (оба - "Астана") и Никита Наумов ("Жетысу").

Отметим, что Беларусь выступает в четвертой отборочной группе с Казахстаном в дивизионе С Лиги наций. Команды сыграют между собой в ночь на 15 октября в Беларуси. Первая их игра, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 2:1 в пользу белорусской сборной.
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Футбол Сборные
0
Сегодня 07:22
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