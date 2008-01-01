Почувствовали, что можем всех обыгрывать - форвард сборной Казахстана о настрое на матчи Лиги наций

Форвард сборной Казахстана по футболу из "Астаны" Алексей Щеткин отметил, что команда рассчитывает на победы в двух ближайших матчах Лиги наций.

1 октября Казахстан проведет домашний матч с Албанией. А в ночь с 14 на 15 октября состоится гостевая встреча с Беларусью. По мнению Щеткина, первая игра будет более сложной.

"Настрой боевой, потому что сыграли до этого две игры и почувствовали, что можем всех обыгрывать. Поэтому настрой только на победу. Нужно выигрывать оба матча.

В принципе, все это время тренируемся. После карантина уже прошло много времени. Я думаю, все уже набрали форму.

Более сильная команда - это Албания. Ну и вообще это первая игра. На них пока настраиваемся, про Беларусь не думаем. Сыграем с ними, дальше уже будет видно", - сказал Щеткин в интервью пресс-службе КФФ.

Напомним, сборная Казахстана проводит учебно-тренировочные сборы в Талгаре. С составом команды можно ознакомиться по этой ссылке.