"С Албанией тоже можно играть". Экс-тренер сборной Казахстана оценил шансы команды в матчах Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу может успешно сыграть с Албанией в третьем туре Лиги наций, считает экс-наставник национальной команды и клубов КПЛ Вахид Масудов. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он заявил, что, несмотря на серьезные кадровые проблемы в составе соперника, сбрасывать его со счетов нельзя. Также Масудов назвал фактор, благодаря которому у Казахстана может появиться дополнительная уверенность.



"Безусловно, для сборной Албании отсутствие основных игроков из-за травм и тех, кого из-за коронавируса не отпустили клубы, это потеря. Но у них и так достаточно сильная сборная, и даже с такими потерями списывать со счетов этого соперника нельзя.

Мы понимаем и знаем, что их футболисты играют в сильных чемпионатах. Я думаю, матч будет очень интересным. Сейчас борьба обострилась - после победы Литвы над Албанией. Этот результат может дать командам Беларуси и Казахстана чуть больше уверенности в том плане, что с Албанией тоже можно играть. Это хороший момент.



За счет чего команда может обеспечить положительный результат? Для нашей сборной это домашняя игра, к тому же набирает форму и прекрасно выглядит в составе ЦСКА Зайнутдинов, Исламхан набрал неплохие кондиции, у нас идет чемпионат, команда на ходу. Ребята постараются доказать свое преимущество, на такие матчи не нужно никого настраивать, потому что каждый хочет показать себя", - заявил Масудов.



Сборная Казахстана понесла еще одну потерю перед матчами Лиги наций



Матч Казахстан - Албания пройдет 11 октября в Алматы. Начало игры - в 19:00. Затем 14 октября команде предстоит гостевая встреча с Беларусью.



После двух туров Лиги наций в дивизионе С в группе четыре все команды - Албания, Казахстан, Беларусь и Литва - набрали по три очка.