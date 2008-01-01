Казахстанская "молодежка" проиграла за второе место в группе отбора на Евро в матче с двумя пенальти и двумя удалениями

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) потерпела поражение от Северной Македонии в матче отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:4.

К концу первого тайма гости вели в счете, забив два гола за три минуты. Сначала на 38-й отличился Дарко Чурлинов, а затем на 41-й - Яни Атанасов. В начале второй 45-минутки Чурлинов оформил дубль.

За Казахстан размочил счет на 52-й минуте Оралхан Омиртаев, но уже на 55-й он заработал красную карточку.

Оставшись в меньшинстве, сборная Казахстана пропустила еще раз - на 67-й минуте окончательный счет установил Димитар Митровски.

А затем хозяева потеряли еще одного игрока. На 70-й минуте был удален Рауан Орынбасар.

Интересно, что обе команды в этой встречи не забили пенальти. Гости в первом тайме, а хозяева - во втором.

Потерпев поражение, казахстанская "молодежка" осталась на третьем месте группы 6 с десятью очками, тогда как Северная Македония, напротив, закрепилась на второй строчке с 13 баллами.

Следующий матч Казахстан проведет на выезде против лидера - сборной Испании. Он состоится 13 октября. Разница между командами составляет шесть очков.

Подробнее с турнирным положением команд ознакомиться здесь.