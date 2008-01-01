Казахстанская "молодежка" проиграла за второе место в группе отбора на Евро в матче с двумя пенальти и двумя удалениями

Команда встречалась дома с Северной Македонией.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
9
Сегодня 18:49
Молодежный (U-21) чемпионат Европы
Отборочный этап
Казахстан (U-21) - Северная Македония (U-21) 1:4

Голы: Чурлинов, 38 (0:1); Атанасов, 41 (0:2); Омиртаев, 52 (1:2)

Нереализованные: Атанасов, 41 (0:2); Шушеначев, 55 (1:2)

Турнирная таблица

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) потерпела поражение от Северной Македонии в матче отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:4.

К концу первого тайма гости вели в счете, забив два гола за три минуты. Сначала на 38-й отличился Дарко Чурлинов, а затем на 41-й - Яни Атанасов. В начале второй 45-минутки Чурлинов оформил дубль. 

За Казахстан размочил счет на 52-й минуте Оралхан Омиртаев, но уже на 55-й он заработал красную карточку.

Оставшись в меньшинстве, сборная Казахстана пропустила еще раз - на 67-й минуте окончательный счет установил Димитар Митровски.

А затем хозяева потеряли еще одного игрока. На 70-й минуте был удален Рауан Орынбасар.

Интересно, что обе команды в этой встречи не забили пенальти. Гости в первом тайме, а хозяева - во втором.

Потерпев поражение, казахстанская "молодежка" осталась на третьем месте группы 6 с десятью очками, тогда как Северная Македония, напротив, закрепилась на второй строчке с 13 баллами. 

Следующий матч Казахстан проведет на выезде против лидера - сборной Испании. Он состоится 13 октября. Разница между командами составляет шесть очков.

Подробнее с турнирным положением команд ознакомиться здесь

Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу
Футбол Сборные
9
Сегодня 18:49
© 2008 - 2020 ТОО «EML»