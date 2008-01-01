Бахтияров и Сейдахмет выйдут в старте сборной Казахстана в матче за второе место в группе отбора на молодежный Евро-2021

Тренерский штаб молодежной сборной Казахстана по футболу определился с составом на матч с командой Северной Македонии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Казахстан U-21: Мухаммеджан Сейсен (В) (К) - Талгат Кусяпов, Рауан Орынбасар, Алибек Касым, Аслудин Хаджиев - Эльхан Астанов, Адам Адахаджиев, Акмаль Бахтияров, Еркебулан Сейдахмет – Артур Шушеначев, Оралхан Омиртаев.



Резерв: Бекхан Шайзада (В) - Сагадат Турсынбай, Роман Асранкулов, Динмухамед Кашкен, Лев Скворцов - Мади Жакипбаев, Данияр Усенов, Наурызбек Жагоров - Рамазан Каримов.



Матч пройдет в Алматы и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.



Перед очным матчем команды делят второе-третье места в группе, набрав по десять очков. Лидерство же в таблице с 16 очками удерживает Испания.