Молодежная сборная Казахстана лишилась футболиста перед матчем за второе место в отборе на Евро-2021

Но был вызван игрок из резервного списка.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 12:40
Полузащитник карагандинского "Шахтера" и молодежной сборной Казахстана по футболу Геворг Наджарян не сыграет с Северной Македонией в рамках отборочного турнира Евро-2021, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что игрок в матче седьмого тура против сверстников из Израиля (2:1) получил желтую карточку, ставшую для него третьей в квалификационном цикле. Как итог, он не сможет помочь команде в предстоящей игре в Алматы.

В нынешнем цикле Наджарян сыграл во всех семи матчах без замен.

В то же время отбыл дисквалификацию полузащитник "Астаны" Султан Сагнаев, получивший приглашение из резервного списка.

Отметим, матч Казахстан - Северная Македония пройдет сегодня, 8 октября. Начало - в 17:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.

В активе команд по десять очков, но македонцы по дополнительным показателям занимают второе место в шестой группе, казахстанцы - третье.
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Шахтер ФК КПЛ-2020
Футбол Сборные
0
Сегодня 12:40
© 2008 - 2020 ТОО «EML»