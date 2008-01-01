Прямая трансляция матча молодежной сборной Казахстана за второе место в группе отбора на Евро-2021

Сегодня, 8 октября, молодежная сборная Казахстана по футболу
сыграет с Северной Македонией
в рамках отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Алматы и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Перед этим матчем казахстанская команда занимает третье место в шестой группе, набрав десять очков в семи играх. Македонцы по дополнительным показателям идут вторыми, имея в активе столько же баллов, но сыграв на одну игру меньше. Лидерство же в таблице с 16 очками удерживает Испания.
В первой игре команд в Скопье была зафиксирована ничья - 1:1. На гол Милана Ристовски на 20-й минуте казахстанцы ответили точным ударом Оралхана Омиртаева на 75-й.