Прямая трансляция матча молодежной сборной Казахстана за второе место в группе отбора на Евро-2021

Начало - в 17:00.

Фото: КФФ©
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Сегодня 10:50
Сегодня, 8 октября, молодежная сборная Казахстана по футболу сыграет с Северной Македонией в рамках отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Алматы и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этим матчем казахстанская команда занимает третье место в шестой группе, набрав десять очков в семи играх. Македонцы по дополнительным показателям идут вторыми, имея в активе столько же баллов, но сыграв на одну игру меньше. Лидерство же в таблице с 16 очками удерживает Испания.

В первой игре команд в Скопье была зафиксирована ничья - 1:1. На гол Милана Ристовски на 20-й минуте казахстанцы ответили точным ударом Оралхана Омиртаева на 75-й.

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Футбол Сборные
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Сегодня 10:50
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