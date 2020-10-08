В федерации сделали заявление перед играми сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин
пожелал успехов национальной и молодежной сборной в ближайших официальных матчах.
"Главная команда нашей страны проведет свой третий матч в рамках нового розыгрыша Лиги наций против грозной Албании. Не так давно соперник выступал в финальном турнире чемпионата Европы и имеет в своем составе ряд представителей сильных европейских клубов. Для сборной Казахстана предстоящая игра - отличная проверка своих возможностей, учитывая, что, несмотря на пандемию коронавируса, командам отечественной премьер-лиги удалось войти в игровой ритм и сыграть необходимое количество игр.
Доказывают свою состоятельность и футболисты сборной, выступающие за рубежом. Словом, подобралась действительно боеспособная команда, собранная из лучших игроков страны.
К сожалению, национальная сборная понесла потерю в лице Яна Вороговского, играющего в Бельгии. Пользуясь случаем, хочется пожелать ему здоровья и скорейшего возвращения на поле! Ян - действительно очень значимая фигура в нынешней версии казахстанской команды.
Не менее напряженным будет и поединок против Беларуси в Минске, учитывая, что это - матч-реванш. Не сомневаюсь, что казахстанцы в этой игре сделают все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками после поражения в Алматы.
Особо хочется остановиться и на молодежной сборной страны, очень успешно выступающей в отборочном цикле чемпионата Европы-2021. Положительный исход в домашнем противостоянии против Северной Македонии даст возможность улучшить свои шансы в борьбе за второе место в группе.
Верю, что нашим парням удастся добиться достойного результата и в гостевом поединке с Испанией. Прежде всего, игра против будущих звезд европейского футбола - хороший урок для казахстанцев. Но и наших футболистов ждет большое будущее, если они продолжат работать над собой и выкладываться на поле на все двести процентов.
В нынешнем созыве сборной собралась действительно очень талантливая молодежь, которая при должной работе над собой уже скоро окажется и в главной команде страны. За примерами далеко ходить не нужно. Такие футболисты, как Бахтиер Зайнутдинов, Нуралы Алип, Ян Вороговский, Юрий Перцух, Айбол Абикен, Максим Федин и другие еще недавно играли за молодежную сборную и, благодаря трудолюбию, продвинулись еще дальше. У действующих игроков команды U-21 также есть шанс, поэтому главное - биться за родину и не жалеть себя!
Желаю обеим командам новых успехов, поменьше травм и, конечно же, фарта! За вас будет болеть вся страна! Алға, Қазақстан!", - приводит его слова официальный сайт КФФ.
Напомним, что подопечные Михала Билека
11 октября дома сыграют с Албанией
в рамках Лиги наций
, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси
.
Команда Алмаса Кулшинбаева
сегодня, 8 октября, дома примет Северную Македонию
. Начало - в 17:00 по времени Нур-Султана.
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