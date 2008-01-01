Все в деле, или как сборная Казахстана по футболу готовится к матчам Лиги наций

В активе команды три очка.

Фото: КФФ©
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Сегодня 18:51
Сборная Казахстана по футболу проведет в этом месяце две игры в Лиге наций. 11-го числа она дома сыграет с Албанией, а в ночь на 15 октября проведет гостевую встречу против Беларуси

КФФ на своем официальном сайте предоставила фото со сборов команды в Талгаре:





















Напомним, что в четвертой группе дивизиона С лидирует Казахстан с тремя очками, опережая своих соперников по дополнительным показателям. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, которые также набрали по три балла.

В первом туре команда Михала Билека выиграла в гостях у Литвы - 2:0, а во втором дома уступила Беларуси - 1:2.
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Билек Михал Лига наций
Футбол Сборные
0
Сегодня 18:51
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