Все в деле, или как сборная Казахстана по футболу готовится к матчам Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу
проведет в этом месяце две игры в Лиге наций
. 11-го числа она дома сыграет с Албанией
, а в ночь на 15 октября проведет гостевую встречу против Беларуси
.
КФФ на своем официальном сайте предоставила фото со сборов команды в Талгаре:
Напомним, что в четвертой группе дивизиона С лидирует Казахстан с тремя очками, опережая своих соперников по дополнительным показателям. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, которые также набрали по три балла.
В первом туре команда Михала Билека
выиграла в гостях у Литвы - 2:0, а во втором дома уступила Беларуси - 1:2.