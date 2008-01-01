Билек прокомментировал подготовку сборной Казахстана в матчам Лиги наций против Албании и Беларуси

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек прокомментировал подготовку команды к матчам Лиги наций.

11 октября команда проедет домашнюю встречу с Албанией. А в ночь с 14 на 15 октября состоится гостевая игра с Беларусью.

Сборная практически в полном составе собралась на базе в Талгаре. По словам чешского специалиста, начало УТС будет носить восстановительный характер.

"Игроки в воскресенье играли еще матч, поэтому будет легкая тренировка. Потом будет восстановление. Чтобы ребята отдохнули. Потому что последний месяц играли каждые четыре дня матчи. В начале нашего сбора будем чуть-чуть отдыхать и потом будем готовиться к первому сопернику", - сказал Биле в интервью пресс-службе КФФ.

С полным составом сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.

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