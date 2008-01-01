Для выхода сборной Казахстана из группы нужно выиграть оба матча - Исламхан о Лиге наций

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, выступающий за "Аль-Айн" из ОАЭ, прокомментировал подготовку команды к матчам Лиги наций.

В составе национальной команды он приступил к учебно-тренировочным сборам в Талгаре. С полным списком футболистов можно ознакомиться по этой ссылке.

"Приехали все ребята. Все готовы к десятидневного игровому ритму. Травм ни у кого нет. Команда в хорошем состоянии, все в позитивном настроении. Если хотим выйти из группы, то нужно выиграть оба матча. Сделаем все возможное, что в наших силах, чтобы добиться положительного результата", - сказал Исламхан пресс-службе КФФ.

Напомним, 11 октября Казахстан проедет домашний матч с Албанией. А в ночь с 14 на 15 октября состоится гостевая встреча с Беларусью.

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