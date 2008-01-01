"Эти две игры определят результат". Васильев перед дебютом в сборной Казахстана высказался о матчах Лиги наций

Полузащитник белорусского клуба "Рух" Владислав Васильев прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Казахстана. В интервью пресс-службе КФФ он выразил надежду, что команда наберет шесть очков.

Напомним, Казахстан начал подготовку к матчам против Албании и Беларуси, которые проведет 11 октября дома и 14 на выезде соответственно. Васильев уже находится на базе в Талгаре.

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.

"Ну, это первый день. Положительные эмоции. Идет знакомство с ребятами, с кем не до конца знаком. Интересные игры, конечно, будут. Грубо говоря, это две игры, которые определят результат и место в группе. Тяжелые, интересные игры будут. Надеюсь, получим шесть очков", - прокомментировал футболист.

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