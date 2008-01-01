Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к матчам Лиги наций

Национальная сборная Казахстана по футболу начала учебно-тренировочные сборы перед двумя матчами Лиги наций, сообщается на сайте КФФ.

УТС проходит на базе в Талгаре. В лагерь прибыли практически все вызванные футболисты. Завтра ожидается приезд Абзала Бейсебекова и Марата Быстрова.

Напомним, 11 октября Казахстан проедет домашний матч с Албанией. А в ночь с 14 на 15 октября состоится гостевая встреча с Беларусью.

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.

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