"Из сборной звонил администратор". Васильев - о приглашении от Билека, интересе "Астаны" и матче с Албанией

Полузащитник белорусского клуба "Рух" Владислав Васильев в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Казахстана. Он отметил, что готов играть в национальной команде на любой позиции.
- Владислав, поздравляю с вызовом в сборную! Какие эмоции испытываете?
- Спасибо большое! Эмоции положительные (улыбается).
- В матче с Беларусью будете иметь дополнительную мотивацию? Что скажете по предстоящей игре?
- Думаю, будет тяжелая игра. Как показал матч в Алматы, это два равных соперника. Дополнительная мотивация для меня - это каждый матч в сборной. Неважно, кто будет соперником. Тем более когда ты выступаешь за свою национальную команду.
- А что говорят ваши знакомые в Беларуси? Может быть, уже шутки какие-то были?
- Пока еще никаких шуток не было (смеется). Может быть, они впереди.
- Главный тренер Михал Билек уже звонил вам?
- Нет, со мной связался администратор сборной, который сообщил, что я вызван в команду. Также дал инструкцию по дальнейшим действиям.
- Что знаете о команде Албании?
- Знаю только, что многие игроки этой команды играют в итальянской Серии А.
- Сами на какой позиции себя видите в сборной?
- Весь сезон я играю в центральной зоне, в качестве центрального полузащитника. Однако в сборной готов играть на любой позиции.
- В социальных сетях писали об интересе к вам со стороны ряда казахстанских команд. Называются ваш родной "Шахтер", "Астана" и "Кайсар".
- Я читал об этом, однако ничего об интересе этих клубов к моей персоне не знаю.
23-летний Васильев принадлежит белорусскому клубу "Динамо-Брест", однако в рамках арендного соглашения играет за "Рух". На счету полузащитника пять ассистов и шесть голов в 23 матчах в текущем сезоне. Ранее футболист выступал за молодежную сборную Казахстана и карагандинский "Шахтер".
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