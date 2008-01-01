Футболист из академии "Атлетико" и Сейдахмет вызваны в молодежную сборную Казахстана на матчи отбора на Евро-2021

На счету команды десять очков.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 12:57
Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев огласил список футболистов, вызываемых на учебно-тренировочный сбор перед матчами против Северной Македонии и Испании в рамках квалификации Евро-2021, сообщается на официальном сайте КФФ.

8 октября состоится домашний матч казахстанской молодежи со сверстниками из Северной Македонии. Игра пройдет на Центральном стадионе города Алматы.

13 октября, но уже в гостях, подопечные Кулшинбаева сыграют с Испанией.

Начало предыгрового УТС молодежной сборной Казахстана запланировано на 3 октября.

вратари: Мухаммеджан Сейсен ("Тараз"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат");

защитники: Рауан Орынбасар ("Жетысу"), Сагадат Турсынбай, Роман Асранкулов  (оба - "Тобол"), Алибек Касым ("Кызыл-Жар СК"), Талгат Кусяпов ("Окжетпес"), Лев Скворцов ("Атырау"), Динмухамед Кашкен ("Кайсар"), Алтынбек Тулеев ("Алтай"),  Нурали Мамырбаев ("Кыран");

полузащитники: Геворг Наджарян, Ади Адамбаев (оба - "Шахтер"), Мади Жакипбаев ("Астана"), Адам Адахаджиев, Султанбек Астанов (оба - "Кайрат"), Рамазан Оразов ("Чайка", Россия), Эльхан Астанов, Аслудин Хаджиев (оба - "Ордабасы"), Артем Попов ("Аксу"), Дамир Марат ("Экибастуз");

нападающие: Еркебулан Сейдахмет ("Жетысу"), Акмаль Бахтияров ("Сочи", Россия), Оралхан Омиртаев ("Тобол"), Артур Шушеначев, Данияр Усенов (оба - "Кайрат"), Рамазан Каримов ("Астана").

Отметим, что в состав команды попал Динмухамед Кашкен, который несколько лет занимался в академии мадридского "Атлетико", а в апреле 2019 года ездил на просмотр в молодежную команду французского "Лиона". С этого сезона он является игроком "Кайсара".

В шестой отборочной группе с 16 очками лидирует Испания. За ней следуют Македония (10), Казахстан (10), Израиль (8), Черногория (7) и Фарерские острова (3).
Метки:
Сборная РК по футболу Футбол
Футбол Сборные
0
Сегодня 12:57
© 2008 - 2020 ТОО «EML»