Забивал "Астане" с "Кайратом", сделал камбэк и приглянулся Билеку. Что нужно знать о новом нападающем сборной Казахстана

Нападающий "Жетысу" Айбар Жаксылыков получил шанс дебютировать в сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем 23-летний футболист мог впечатлить наставника национальной команды Михала Билека перед матчами Лиги наций.



Бомбардирский талант Жаксылыкова на серьезном уровне проявился в предыдущем сезоне, который стал для него первым в КПЛ. Ранее он выступал в первой и второй лигах, а также в турнире дублеров.

В 2019 году форвард "Жетысу" забил шесть голов в 24 матчах премьер-лиги. Это второй результат в клубе после главного голеадора Мартина Тошева (девять мячей).

Некоторые из мячей казахстанца решили исход матчей в пользу талдыкорганского клуба. Например, так было во встрече с "Астаной", когда Жаксылыков на 89-й минуте смело пошел сразу на двоих защитников - Дмитрия Шомко и Луку Шимуновича, выиграл у них забег и не стушевался перед Ненадом Эричем, элегантно перебросив мяч через него.

Этот гол принес талдыкорганцам победу. Кроме того, Жаксылыков забил три мяча в двух играх с "Актобе", отличился в матче с "Кайратом" и "Окжетпесом".







В нынешнем сезоне прицел футболиста немного сбился - всего два гола. Оба состоялись в недавней игре с "Шахтером", где его дубль поспособствовал суперволевой победе. К 70-й минуте "Жетысу" уступал карагандинцам со счетом 0:2. Но удачные действия казахстанца позволили семиреченцам вернуться в игру - 2:2 на 83-й минуте, а после одержать победу.







Отметим, что позиция нападающего, наверное, одна из проблемных в сборной страны в последние годы. Качественных форвардов среди казахстанцев не так много, и уже не первый тренер национальной команды вынужден учитывать этот фактор.



Среди нападающих, которых вызвал Билек, должная статистика лишь у Абата Аймбетова, который шесть раз отличился в составе "Кайрата". Жаксылыков в этом списке идет на втором месте. А форвард "Астаны" Алексей Щеткин в текущем сезоне отметился лишь одним голом.



В резервный список включены: Тохтар Жангылышбай, Сергей Хижниченко (оба - "Ордабасы"), Бауыржан Турысбек ("Тараз"), Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев (оба - "Тобол") и Артур Шушеначев ("Кайрат").



Оба списка, на первый взгляд, обнадеживают. Но большинство из этих игроков, судя по бомбардирскому вкладу в своих клубах, далеки от оптимальных кондиций. Так что на самом деле выбор у Билека невелик.

Появление Жаксылыкова в рядах сборной можно расценивать как закономерный шаг со стороны чешского специалиста. Футболист, что называется, наиграл на приглашение. Ранее при Билеке он попадал в резервный список.

Голодный до голов, быстрый и решительный. В предстоящих играх вполне заслужил шанс проявить себя. Теперь Жаксылыкову осталось им воспользоваться.



"Он там будет расти". Новичок сборной Казахстана заменит Эсеолу в "Кайрате"?



Напомним, 11 октября подопечные Билека сыграют домашний матч с Албанией. Игра состоится на Центральном стадионе Алматы, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.



Начало учебно-тренировочных сборов казахстанской команды запланировано на 5 октября.



Сборная Казахстана после двух туров лидирует в четвертой группе дивизиона С, опережая по дополнительным показателям Албанию, Беларусь и Литву. Все команды набрали по три очка.



На старте турнира казахстанская сборная на выезде переиграла Литву - 2:0, а дома уступила Беларуси - 1:2.