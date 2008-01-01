Новые лица. Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матчи с Албанией и Беларусью в Лиге наций

Они пройдут в начале октября.

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек огласил расширенный список игроков, вызванных на ближайшие встречи Лиги наций, сообщает на официальном сайте КФФ.



11 октября подопечные Михала Билека сыграют домашний матч с Албанией. Игра состоится на Центральном стадионе города Алматы, а в ночь на 15 октября состоится гостевая встреча против Беларуси.



Начало учебно-тренировочных сборов казахстанской команды запланировано на 5 октября.



Основной состав



вратари: Стас Покатилов ("Кайрат"), Дмитрий Непогодов ("Астана"), Владимир Плотников ("Ордабасы");



защитники: Абзал Бейсебеков ("Астана"), Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба - "Кайрат"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - "Тобол"), Александр Марочкин ("Кайсар"), Олжас Керимжанов ("Жетысу"), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы");



полузащитники: Бауыржан Исламхан ("Аль-Айн", ОАЭ), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат ("Химки", Россия), Юрий Перцух ("Астана"), Айбол Абикен ("Кайрат"), Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев (оба - "Кайсар"), Владислав Васильев ("Рух", Беларусь);



нападающие: Абат Аймбетов ("Кайрат"), Алексей Щеткин ("Астана"), Максим Федин ("Кайсар"), Айбар Жаксылыков ("Жетысу").



Резервный состав



вратари: Игорь Шацкий ("Тобол"), Данил Устименко ("Кайрат");



защитники: Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (оба - "Астана"), Дмитрий Мирошниченко ("Тобол"), Александр Соколенко ("Кызыл-Жар СК");



полузащитники: Аслан Дарабаев ("Жетысу"), Азат Нургалиев, Серикжан Мужиков (оба - "Тобол"), Еркебулан Тунгышбаев ("Кайрат");



нападающие: Тохтар Жангылышбай, Сергей Хижниченко (оба - "Ордабасы"), Бауыржан Турысбек ("Тараз"), Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев (оба - "Тобол"), Артур Шушеначев ("Кайрат").

