Новые лица. Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матчи с Албанией и Беларусью в Лиге наций

Они пройдут в начале октября.

Фото: КФФ©
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Сегодня 12:23
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек огласил расширенный список игроков, вызванных на ближайшие встречи Лиги наций, сообщает на официальном сайте КФФ.

11 октября подопечные Михала Билека сыграют домашний матч с Албанией. Игра состоится на Центральном стадионе города Алматы, а в ночь на 15 октября состоится гостевая встреча против Беларуси.

Начало учебно-тренировочных сборов казахстанской команды запланировано на 5 октября.

Основной состав

вратари: Стас Покатилов ("Кайрат"), Дмитрий Непогодов ("Астана"), Владимир Плотников ("Ордабасы");

защитники: Абзал Бейсебеков ("Астана"), Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба - "Кайрат"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - "Тобол"), Александр Марочкин ("Кайсар"), Олжас Керимжанов ("Жетысу"), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы");

полузащитники: Бауыржан Исламхан ("Аль-Айн", ОАЭ), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат ("Химки", Россия), Юрий Перцух ("Астана"), Айбол Абикен ("Кайрат"), Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев (оба - "Кайсар"), Владислав Васильев ("Рух", Беларусь);

нападающие: Абат Аймбетов ("Кайрат"), Алексей Щеткин ("Астана"), Максим Федин ("Кайсар"), Айбар Жаксылыков ("Жетысу").

Резервный состав

вратари: Игорь Шацкий ("Тобол"), Данил Устименко ("Кайрат");

защитники: Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (оба - "Астана"), Дмитрий Мирошниченко ("Тобол"), Александр Соколенко ("Кызыл-Жар СК");

полузащитники: Аслан Дарабаев ("Жетысу"), Азат Нургалиев, Серикжан Мужиков (оба - "Тобол"), Еркебулан Тунгышбаев ("Кайрат");

нападающие: Тохтар Жангылышбай, Сергей Хижниченко (оба - "Ордабасы"), Бауыржан Турысбек ("Тараз"), Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев (оба - "Тобол"), Артур Шушеначев ("Кайрат").
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Футбол Сборные
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Сегодня 12:23
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