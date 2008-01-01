Футболист из европейского клуба впервые вызван в сборную Казахстана

На его счету шесть голов и пять ассистов в сезоне.

Владислав Васильев. Фото: ФК "Рух"
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Сегодня 22:22
Полузащитник "Руха" Владислав Васильев вызван в сборную Казахстана по футболу на матчи Лиги наций, сообщается на официальном сайте брестского клуба.

"11 октября в Алматы на стадионе "Центральный" сборная Казахстана примет Албанию, а 14 октября на минском стадионе "Динамо" начнет выездной поединок против сборной Беларуси.

Владислав неоднократно попадал в расширенный список национальной команды своей страны, однако в окончательный список попал впервые.

Таким образом, у полузащитника есть шанс стать первым игроком в истории "Руха", который сыграет за главную команду своей страны!" - говорится в сообщении клуба.

На счету Васильева пять ассистов и шесть голов в 23 матчах в текущем сезоне. 

Ранее стало известно, что впервые вызов в сборную получил нападающий "Жетысу" Айбар Жаксылыков. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги форвард сыграл десять матчей и забил два гола.
Метки:
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Сегодня 22:22
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