Новый нападающий для сборной. Герой камбэка "Жетысу" с 0:2 получил вызов от Билека

Воспитанник талдыкорганского "Жетысу" Айбар Жаксылыков
получил вызов в сборную Казахстана по футболу
. Об этом сообщает
журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.
По его информации, 23-летний нападающий приглянулся Михалу Билеку
после недавнего матча с "Шахтером". В той игре Жаксылыков сделал дубль
и помог "Жетысу" вырвать волевую победу (3:2), уступая по ходу игры со счетом 0:2.
Напомним, сборная Казахстана в рамках Лига наций 11 октября сыграет дома против Албании, а 15 октября на выезде против Беларуси.