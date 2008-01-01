Легионеров "Астаны" и "Кайрата" вызвали в свою сборную на матчи Лиги наций

Защитник "Астаны" Жарко Томашевич
и хавбек "Кайрата" Небойша Косович
вызваны в сборную Черногории на товарищеский матч с Латвией (7 октября), а также игры Лиги наций
с Азербайджаном (10 октября) и Люксембургом (13 октября).
Главный тренер сборной Черногории Фарук Хаджибегич пригласил на сбор 23-х игроков.
Вратари:
Даниэль Петкович, Милан Миятович, Матия Шаркич;
Защитники:
Стефан Савич, Марко Шимич, Жарко Томашевич, Адам Марушич, Игор Вуячич, Момчило Распопович;
Полузащитники:
Никола Вукчевич, Владимир Йовович, Александар Шекчич, Марко Янкович, Небойша Косович, Александар Больевич, Марко Бакич, Дени Хочко, Сеад Хакшабанович, Вукан Савичевич;
Форварды:
Фатос Бечирай, Стефан Йоветич, Стефан Мугоша, Дино Исламович.