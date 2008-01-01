Легионеров "Астаны" и "Кайрата" вызвали в свою сборную на матчи Лиги наций

Игры пройдут в октябре.

Жарко Томашевич. Фото: ФК "Астана"
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Сегодня 22:44
Защитник "Астаны" Жарко Томашевич и хавбек "Кайрата" Небойша Косович вызваны в сборную Черногории на товарищеский матч с Латвией (7 октября), а также игры Лиги наций с Азербайджаном (10 октября) и Люксембургом (13 октября).

Главный тренер сборной Черногории Фарук Хаджибегич пригласил на сбор 23-х игроков.

Вратари: Даниэль Петкович, Милан Миятович, Матия Шаркич;

Защитники: Стефан Савич, Марко Шимич, Жарко Томашевич, Адам Марушич, Игор Вуячич, Момчило Распопович;

Полузащитники: Никола Вукчевич, Владимир Йовович, Александар Шекчич, Марко Янкович, Небойша Косович, Александар Больевич, Марко Бакич, Дени Хочко, Сеад Хакшабанович, Вукан Савичевич;

Форварды: Фатос Бечирай, Стефан Йоветич, Стефан Мугоша, Дино Исламович.
Метки:
Астана ФК Кайрат ФК КПЛ-2020 Черногория Лига наций
Футбол Сборные
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Сегодня 22:44
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