Легионеров "Астаны" и "Кайрата" вызвали в свою сборную на матчи Лиги наций

Защитники хавбеквызваны в сборную Черногории на товарищеский матч с Латвией (7 октября), а также игрыс Азербайджаном (10 октября) и Люксембургом (13 октября).Главный тренер сборной Черногории Фарук Хаджибегич пригласил на сбор 23-х игроков.Даниэль Петкович, Милан Миятович, Матия Шаркич;Стефан Савич, Марко Шимич, Жарко Томашевич, Адам Марушич, Игор Вуячич, Момчило Распопович;Никола Вукчевич, Владимир Йовович, Александар Шекчич, Марко Янкович, Небойша Косович, Александар Больевич, Марко Бакич, Дени Хочко, Сеад Хакшабанович, Вукан Савичевич;Фатос Бечирай, Стефан Йоветич, Стефан Мугоша, Дино Исламович.