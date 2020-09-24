Стало известно, допустят ли болельщиков на ближайший матч сборной Казахстана в Лиге наций

В октябре сборная Казахстана по футболу
проведет два матча в Лиге наций
. 10-го числа она дома примет Албанию
, а 13-го в гостях встретится с Беларусью
. Однако домашнюю игру с албанской командой казахстанские болельщики не смогут посетить. Об этом сообщил член исполкома УЕФА Алексей Сорокин.
"Возвращение зрителей на трибуны на матчах Лиги наций может быть рассмотрено Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не раньше ноября, октябрьские игры пройдут при пустых трибунах.
Лига наций пока будет проводиться без зрителей. Многое будет зависеть от того, как пройдет матч за Суперкубок УЕФА. Если все будет нормально, то у меня есть ощущение, что можно будет вернуться к обсуждению по играм Лиги наций. По моим ощущениям, речь может идти о пересмотре в ноябре, не раньше, а октябрьские матчи останутся как есть", - приводит слова Сорокина Р-Спорт
.
Матч за Суперкубок УЕФА между испанской "Севильей" (победитель Лиги Европы) и мюнхенской "Баварией" (победитель Лиги чемпионов) пройдет в ночь на 25 сентября в Будапеште и станет первым матчем под эгидой УЕФА в условиях пандемии коронавируса, который пройдет со зрителями. Трибуны стадиона "Ференц Пушкаш", который вмещает порядка 67 тысяч болельщиков, разрешено заполнить не более чем на 30 процентов от полной загрузки арены.
В новом розыгрыше Лиги наций подопечные Михала Билека стартовали с гостевой победы над Литвой - 2:0. А вот второй матч, прошедший в Алматы, они проиграли Беларуси - 1:2.
После двух туров Казахстан с тремя очками идет на первом месте в четвертом квартете дивизиона С. Столько же баллов у Албании, Беларуси и Литвы, которые по дополнительным показателям уступили лидерство в группе казахстанской команде.
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