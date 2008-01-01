Футболистов "Астаны" и "Кайрата" вызвали в сборную Беларуси на матч Лиги наций с Казахстаном

Игра пройдет в октябре.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с расширенным списком футболистов, вызванных на матч плей-офф чемпионата Европы УЕФА против Грузии (8 октября), а также матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 с комнадами Литвы (11 октября) и Казахстана (14 октября), сообщает официальный сайт Белорусской федерации футбола.



В список вошли 35 игроков, в том числе четыре представителя казхастанской премьер-лиги.



Вратари: Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район), Сергей Игнатович ("Динамо-Брест").



Защитники: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Денис Поляков ("Кайрат", Казахстан), Никита Наумов ("Жетысу", Казахстан), Александр Павловец, Роман Юзепчук (оба - "Динамо-Брест"), Александр Сачивко ("Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Алексей Легчилин ("Неман", Гродно), Сергей Карпович ("Ислочь", Минский район).



Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба - "Астана", Казахстан), Павел Савицкий, Кирилл Печенин (оба - "Динамо-Брест"), Никита Корзун, Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (все - "Шахтер", Солигорск), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба - "Арсенал", Тула, Россия), Иван Бахар, Владислав Климович (оба - "Динамо-Минск"), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ", Жодино).



Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Николай Сигневич ("Химки", Россия), Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Виталий Лисакович ("Локомотив", Россия).



Окончательный список из 27 футболистов будет опубликован 28 сентября.