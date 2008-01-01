Сборная Казахстана по футболу сохранила свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Команда сыграла два матча в Лиге наций.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 14:46
Сборная Казахстана по футболу осталась на 118-м месте в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает корреспондент Vesti.kz.

Первая тройка изменений не претерпела, в нее входят Бельгия, Франция и Бразилия.

Рейтинг ФИФА от 17 сентября:

1 (1). Бельгия - 1773 очка;
2 (2). Франция - 1744;
3 (3). Бразилия - 1712;
4 (4). Англия - 1664;
5 (7). Португалия - 1653;
6 (5). Уругвай - 1645;
7 (8). Испания - 1642;
8 (6). Хорватия - 1628;
9 (9). Аргентина - 1623;
10 (10). Колумбия - 1622;
...118 (118). Казахстан - 1156.

Отметим, что в новом розыгрыше Лиги наций подопечные Михала Билека стартовали с гостевой победы над Литвой - 2:0. А вот второй матч, прошедший в Алматы, они проиграли Беларуси - 1:2. Следующий матч Казахстан проведет на своем поле с Албанией 10 октября. 
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу ФИФА Лига наций Рейтинг
Футбол Сборные
0
Сегодня 14:46
© 2008 - 2020 ТОО «EML»