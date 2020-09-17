Сборная Казахстана по футболу сохранила свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана по футболу
осталась на 118-м месте в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает корреспондент Vesti.kz
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Первая тройка изменений не претерпела, в нее входят Бельгия, Франция и Бразилия.
Рейтинг ФИФА от 17 сентября:
1 (1). Бельгия - 1773 очка;
2 (2). Франция - 1744;
3 (3). Бразилия - 1712;
4 (4). Англия - 1664;
5 (7). Португалия - 1653;
6 (5). Уругвай - 1645;
7 (8). Испания - 1642;
8 (6). Хорватия - 1628;
9 (9). Аргентина - 1623;
10 (10). Колумбия - 1622;
...118 (118). Казахстан - 1156.
Отметим, что в новом розыгрыше Лиги наций подопечные Михала Билека стартовали с гостевой победы над Литвой - 2:0. А вот второй матч, прошедший в Алматы, они проиграли Беларуси - 1:2. Следующий матч Казахстан проведет на своем поле с Албанией 10 октября.
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