"Не успели подписать". Байсеитов рассказал, как "Астана" перехватила Зайнутдинова у "Ордабасы"

Президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов
в интервью YouТube-каналу Смаковтын Баласы
заявил, что "Астана"
в свое время опередила его клуб с подписанием Бахтиера Зайнутдинова.
Также он объяснил, почему бывший игрок шымкентцев, а ныне защитник "Кайрата" Гафуржан Суюмбаев
не виноват в поражении сборной Казахстана
в недавнем матче Лиги наций
против Беларуси (1:2).
"В матче с Литвой обрадовался за Зайнутдинова. В свое время мы не успели его подписать в "Ордабасы" - футболиста перехватила "Астана", а потом, он дальше пошел. Было приятно, когда он сразу забил гол
. Для Казахстана приятный момент и команда заиграла по-другому, после этого гола", - заявил Байсеитов.
Относительно ошибки Суюмбаева функционер высказал следующее:
"Гафур хороший парень, хороший игрок, верующий. Во всех отношениях великолепный человек. Если нужна помощь, он в три часа ночи встанет, пройдет десять километров и поможет.
Здесь, причину ошибки надо искать не в Гафуржане, а в Покатилове. Он должен все 90 минут матча следить за тем, что делает каждый игрок. Раз поднял руку и Гафуржан бросает аут в его сторону, то он, должен бежать. А он стоит, хотел водички попить. Бросок получился не очень сильным, и игрок соперника побежал, пока Покатилов вышел, он его перекинул и забил гол.
Покатилов мог его выручить, но не сделал этого. Здесь вины Гафуржана нет. Конечно, он не добросил, но, Гафуржан, это суперигрок. Не зря его Шпилевский капитаном выбрал. Он всегда помогает, забивает и всегда будет это делать", - подчеркнул президент "Ордабасы".
"Одна ошибка - не основание для бесконечной критики". Футболисты "Тараза" вступились за Суюмбаева
Напомним, Зайнутдинов выступал в составе "Астаны" с 2017 по 2019 год. В столичный клуб он перешел из "Тараза". Сейчас футболист защищает цвета московского ЦСКА. До этого Зайнутдинов выступал за "Ростов". В матче Лиги наций против Литвы (2:0) он открыл счет.
Суюмбаев в концовке встречи с командой Беларуси при счете 1:1, неудачно ввел мяч в игру, после чего, соперник забил победный гол.