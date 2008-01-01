Команда Жукова упустила победу на 95-й минуте

Команда полузащитника сборной Казахстана по футболу Георгия Жукова краковская "Висла" упустила победу на 95-й минуте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках третьего тура чемпионата Польши "Висла" в гостях встречалась с "Погонью" из Щецина. Встреча завершилась со счетом 2:2. "Висла" дважды вела в счете, но хозяева смогли вырвать ничью на 95-й минуте.

Жуков вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

"Висла" еще не смогла выиграть ни одного матча в новом чемпионате. И с двумя очками после трех игр занимает 12 место из 16-ти команд. Ранее команда вылетела из Кубка Польши после поражения со счетом 1:2 от "Островца" из четвертой лиги.

Напомним, на днях Жуков подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года.