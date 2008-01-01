Победа на 94-й минуте, или почему эта отборочная кампания может стать лучшей в истории молодежной сборной Казахстана

Молодежная сборная Казахстана за три тура до финиша групповой стадии отборочного турнира Евро-2021 набрала десять очков. Это максимальное количество баллов, которая команда набирала в предыдущие циклы, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Столько очков команда набрала в отборе на Евро-2019 благодаря двум победам и четырем ничьим. Своей последней победой над Израилем, сборная нынешнего созыва сравнялась с показателями команды в предыдущем отборе.



При этом, сейчас подопечные Алмаса Кулшинбаева, имеют в запасе три игры, для того, чтобы увеличить количество очков и поднять турнирную планку на новый уровень. Кроме того, третье место, и равенство очков с Северной Македонией, позволяет думать об итоговой второй строчке, которая позволяет побороться за путевку на чемпионат Европы. Его, в следующем году примут Венгрия и Словакия.



Также отметим, что в противостояниях с Израилем, Казахстан одержал первую победу. В трех предыдущих играх, была зафиксирована одна ничья, причем на выезде. А домашние матчи наша сборная проигрывала с одинаковым счетом 1:2.



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Напомним, что после победы над Израилем (решающий гол был забит на 94-й минуте) казахстанская "молодежка" с десятью очками занимает третье место в отборочной группе. Лидируют испанцы, у которых 16 баллов. Подопечным Кулшинбаева осталось провести три матча. 8 октября казахстанцы примут Серверную Македонию, а через пять дней встретятся на выезде с Испанией. 17 ноября в заключительном туре сыграют на своем поле с командой Фарерских островов.