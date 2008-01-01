"Можем преподнести сенсацию!". Вратарь казахстанской "молодежки" - о победе над Израилем и выходе на Евро-2021

Вратарь "Тараза"
и молодежной сборной Казахстана Сейсен Мухаммеджан
был одним из главных действующих лиц в прошедшем матче против Израиля
в квалификации Евро-2021. В этой встрече Сейсен сделал несколько потрясающих сэйвов, в целом смотрелся очень надежно, вселив уверенность в своих партнеров. В интервью пресс-службе
клуба он поделился своими впечатлениями от непростой победы в гостях.
- Мухамеджан, матч можно назвать и фееричным, и валидольным. Было, наверное, сложно в такой игре?
- Да, градус матча выдался довольно высоким, и в целом он получился сложным. Открыв счет в матче, мы разозлили соперника, который большими силами шел вперед. После прошедшей игры с Черногорией тренерский штаб поменял схему игры, мы думали о победе и потому должны были идти вперед и побеждать. Только так могли рассчитывать на дальнейшую борьбу в группе. Учитывая, что между матчами было всего три дня, было непросто еще и в физическом плане. Но мы выдержали темп матча, ни в чем не уступали хозяевам и выиграли справедливо.
- После пропущенного гола в добавленное время, наверное, уже не верилось в победу сборной?
- Честно говоря, нет. Было очень обидно и досадно пропустить на последних минутах, и в эти минуты я больше думал о том, как бы не пропустить еще один гол. Конечно, в такие моменты сложно не потерять веру в победу, и чувствовалась, как вся команда немного растерялась. Но гол Оралхана Омиртаева снова вернул нам силы и уверенность. Тогда почувствовал, что победу уже не отдадим.
- Вы верите, что можно попасть в финальную часть чемпионата Европы?
- Конечно, теперь даже еще больше чем прежде. Хотя в самом начале вряд ли это казалось реальностью. Но для достижения цели все мы должны работать не только в физическом, но и морально-волевом плане. Практика показывает, что даже с Испанией мы можем играть на равных. Если проведем в подобном ключе оставшиеся матчи, то можем набрать необходимое количество очков и преподнести сенсацию!
Напомним, подопечные Алмаса Кулшинбаева дома проиграли
Черногории - 0:4, а в гостях победили
Израиль - 2:1. После победы над израильской командой казахстанская "молодежка" с десятью очками расположилась на третьем месте в шестой отборочной группе, в которой ей осталось провести три матча. 8 октября дома примет Серверную Македонию, а через пять дней на выезде сыграет с Испанией. 17 ноября в заключительном туре на своем поле встретится с командой Фарерских островов.